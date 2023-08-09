АЕК потребовал исключить из еврокубков клуб с украинцем в составе

Греческий клуб не хочет играть с убийцами на трибунах.

Греческий АЕК обратился к УЕФА с требованием исключить из текущего розыгрыша Лиги чемпионов загребское Динамо.

Напомним, что команды должны были сыграть в квалификационном раунде, однако во время стычки фанатов был убит болельщик АЕКа, а матч перенесли.

Греческий клуб попытался свалить всюю вину на Динамо и потребовать его исключения из ЛЧ.

"Команду и наших болельщиков мучает вопрос: как после варварского убийства Михалиса шайкой преступников из Хорватии, АЕК может выйти на поле и играть против этой конкретной команды?

Кто-то из его убийц будет на трибунах? Или это будут соучастники преступления, которые сегодня празднуют в соцсетях убийство, совершенное их друзьями? Есть только один путь: немедленное и суровое наказание! Этого ждет цивилизованный европейский футбольный мир", - говорится в официальном заявлении клуба.

Отметим, что цвета загребского клуба защищает украинский защитник Богдан Михайличенко.

Напомним, что вскоре состоится матч Славия - Днепр-1, с прогнозом на который вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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