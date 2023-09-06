Ворскла в сумасшедшей игре стартовала с победы в отборе женской Лиги чемпионов

В рамках первого раунда квалификации женской Лиги чемпионов Ворскла встречалась с Флорой из Эстонии.

В первом тайме полтавчанки дважды поразили ворота соперниц - Козлова и Котик удачно завершили атаки своей команды. Эстонки до перерыва также отметились голом, автором которого стала Таммик.

После перерыва Ворскла уже на первых минутах пропустила - Лилляме сравняла счет. До конца встречи эстонки забили третий - Улексин нанесла головой удар.

Казалось, что подопечные Натальи Зинченко не смог избежать поражения, но спасительный гол забила Корсун.

В дополнительное время Ворскла вырвала победу благодаря голу от Кравчук.

Ворскла - Флора 4:3

Голы: Козлова, 27, Котик, 44, Корсун, 88, Кравчук, 92 - Таммик, 38, Лиллямяе, 47, Улексин, 78

Ворскла вышла в финал первого раунда квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Сараево 2000 - Осиек.

Отметим, что сегодня, 6 сентября, в отборе Лиги чемпионов дебютирует женский Кривбасс. Криворожский клуб проведет встречу с Парижем.

Ранее сообщалось, что женская команда Ворсклы уничтожила соперника в Кубке Украины, забив 30 голов.