Женская команда Ворсклы уничтожила соперника в Кубке Украины, забив 30 голов
В понедельник, 28 августа, в матче 1/8 финала женского Кубка Украины по футболу киевский Атекс встречался с полтавской Ворсклой.
Полтачанки феерически вышли в четвертьфинал турнира, отправив в ворота соперниц 30 безответных голов.
Еще в первом тайме подопечные Натальи Зинченко сняли все вопросы по поводу победителя противостояния, расписавшись в воротах Атекса 17 раз. После перерыва полтавская команда продолжила уничтожение оппоненток, добавив еще 13 результативных ударов.
Стоит отметить, что в минувшем сезоне в матче чемпионата Украины Ворскла также поиздевалась над Атексом, правда, выиграла тогда со счетом 23:0.
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Напомним, что Ворскла является действующим обладателем женского Кубка Украины. Также в прошлом сезоне полтавчанки стали чемпионками.
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