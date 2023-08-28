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Женская команда Ворсклы уничтожила соперника в Кубке Украины, забив 30 голов

Полтавчанки устроили оппоненткам в 1/8 финала турнира нечто большее, чем разгром.
Сегодня, 17:08
Ворскла разгромила соперника 30:0 / ФК Ворскла
Ворскла разгромила соперника 30:0 / ФК Ворскла

В понедельник, 28 августа, в матче 1/8 финала женского Кубка Украины по футболу киевский Атекс встречался с полтавской Ворсклой.

Полтачанки феерически вышли в четвертьфинал турнира, отправив в ворота соперниц 30 безответных голов.

Еще в первом тайме подопечные Натальи Зинченко сняли все вопросы по поводу победителя противостояния, расписавшись в воротах Атекса 17 раз. После перерыва полтавская команда продолжила уничтожение оппоненток, добавив еще 13 результативных ударов.

Стоит отметить, что в минувшем сезоне в матче чемпионата Украины Ворскла также поиздевалась над Атексом, правда, выиграла тогда со счетом 23:0.

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Напомним, что Ворскла является действующим обладателем женского Кубка Украины. Также в прошлом сезоне полтавчанки стали чемпионками.

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