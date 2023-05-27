Футболистка Ворсклы отметилась тетрадекатриком в матче чемпионата Украины

Яна Калинина, вероятно, вошла не только в историю украинского женского футбола, но и мирового.

В рамках 22 тура женского чемпионата Украины по футболу Ворскла уничтожила явного аутсайдера лиги Атекс со счетом 23:0.

У полтавского коллектива даже на фоне всего невероятного перформанса команды нашлась футболистка, которая сумела выделится среди партнерок.

Яна Калинина установила невероятное достижение, забив в ворота Атекса 14 из 23 голов своей команды в этом поединке.

Примечательно, что благодаря своему уникальному перформансу исполнительница смогла вырвать победу в бомбардирской гонке. До этого она отставала от своей конкурентки в лице Полины Янчук из Кривбасса на 12 голов.

Напомним, ранее сообщалось, что Йовичевич пообещал исполнить желание капитанши женской команды Шахтера при одном условии.