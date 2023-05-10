Ворскла стала чемпионом женской УПЛ сезона-22/23

Полтавчанки обеспечили себе титул за три тура до конца чемпионата.

Сегодня, 10 мая, официально стал известен чемпион женского чемпионата Украины по футболу сезона-2022/23. Им стала полтавская Ворскла.

Коллектив Натальи Зинченко в перенесенном матче 12-го тура УПЛ победил соперниц из донецкого Шахтера со счетом 2:0.

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Таким образом, за три тура до финиша за счет дополнительных показателей полтавчанки стали недосягаемыми для Кривбасса, занимающего второе место.

Стоит отметить, что это первое чемпионство в женском футболе в истории Ворсклы.