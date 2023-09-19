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Ультрас швейцарского топ-клуба жестко раскритиковали соперников по группе Лиги чемпионов

Под "горячую руку" попали Манчестер Сити, Црвена Звезда и РБ Лейпциг.
Сегодня, 17:22
Ostkurve Bern / Getty Images
Ostkurve Bern / Getty Images

Ультрас швейцарского Янг Бойс выпустили жесткое заявление в адрес оппонентов клуба по групповому этапу Лиги чемпионов.

Под шквал критики от группировки Ostkurve Bern попали РБ Лейпциг, Ман Сити и Црвена Звезда, которую спонсирует российский газпром.

"В лице Лейпцига мы получили соперника, который противоречит всем нашим ценностям и убеждениям. Как футбольные болельщики, мы ценим традиции, клубную историю, свои цвета и свое имя.

Представьте, если бы наш любимый Янг Бойз был куплен транснациональной компанией для рекламных целей. Название клуба изменится, клубные цвета будут новыми, домашний стадион будет переименован, а 125-летие истории, которое отмечается в этом году, будет стерто.

Новое образование может принести больший успех, но клуб, который мы все любим за его самобытность, прекратит свое существование.

Кроме Лейпцига, другие наши соперники - Манчестер Сити и Црвена Звезда, также не вызывают сомнений. Если вы внимательнее посмотрите на ситуацию, то заметите, что Манчестер Сити также участвует в более изощренной форме спортивного отмывания, которая направлена на то, чтобы показать ОАЭ в лучшем свете, забывая о нарушении прав человека в этой стране.

А Црвена Звезда со своим главным российским спонсором газпромом, который доказал, что поддерживает захватническую войну против Украины, четко показывает, что футбол все больше становится грязным делом.

Коммерциализм, коррупция, отмывание денег и современное рабство являются повседневными не только в некоторых клубах, но и в УЕФА и ФИФА, поэтому в последние годы они стали неотъемлемой частью спорта.

Грядущая реформа Лиги чемпионов в 2024 году с большим количеством игр и большими доходами является еще одним примером этого печального развития событий", - отмечается в заявлении фанатов швейцарского топ-клуба. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ман Сити Црвена Звезда Янг Бойз РБ Лейпциг

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