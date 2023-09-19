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Первый гол в новом сезоне Лиги чемпионов забил защитник РБ Лейпциг

Симакан оставил свой след в кампании-2023/24.
Сегодня, 20:20
Мохамед Симакан / Getty Images
Мохамед Симакан / Getty Images

Защитник РБ Лейпциг Мохамед Симакан отличился голом в матче первого тура Лиги чемпионов против Янг Бойз.

Французский футболист забил уже на третьей минуте игры после передачи фулбека Давида Раума.

Напомним, в группу G с "быками" помимо Янг Бойз также попали Манчестер Сити и Црвена Звезда.

Ранее сообщалось, что ультрас швейцарского топ-клуба жестко раскритиковали соперников по группе Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РБ Лейпциг

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