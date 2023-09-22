iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ должен заработать больше остальных клубов на групповом этапе ЛЧ

Немало денег достанется и Лансу.
Сегодня, 00:52
Марко Асенсио / Getty Images
Марко Асенсио / Getty Images

ПСЖ может заработать существенно больше остальных клубов на групповом этапе ЛЧ, пишет The Telegraph.

Издание ссылается на независимые прогнозы, согласно которым паржиский клуб получит около 65 млн фунтов без учета призовых и независимо от результатов.

Это почти на 7 млн фунтов больше, чем Бавария, которая и расположилась на второй строчке. Замыкают пятерку Ман Сити, Барселона и Реал.

Все 32 клуба получают от УЕФА фиксированный стартовый взнос в размере 13 млн фунтов. А остальные доходы идут от маркетингового пула, который распределяется относительно каждого телерынка. 

Стоимость прав на трансляции ЛЧ во Франции составляет 325 млн фунтов, существенную часть от которых получат ПСЖ и Ланс.

Ранее, напомним, саудовский принц заявил, что его страна вкладывает деньги в спорт не ради очищения репутации.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ

Статьи по теме

Хавбек ПСЖ опроверг информацию о конфликте с Месси Хавбек ПСЖ опроверг информацию о конфликте с Месси
Энрике: Дембеле - фантастический игрок, скоро он начнет забивать Энрике: Дембеле - фантастический игрок, скоро он начнет забивать
ПСЖ - Боруссия Д 2:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов ПСЖ - Боруссия Д 2:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
ПСЖ без проблем расправился с Боруссией, Ман Сити добыл волевую победу над Црвеной Звездой ПСЖ без проблем расправился с Боруссией, Ман Сити добыл волевую победу над Црвеной Звездой
Помочь журналистам

Видео

Заря - Гент 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций
Заря - Гент 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина осталась на своей прошлой позиции
просмотров

Последние новости

НБА01:03
Неопределенность с Брогдоном повлияет на позицию Тейтума в Бостоне
Лига Чемпионов00:52
ПСЖ должен заработать больше остальных клубов на групповом этапе ЛЧ
Лига конференций00:44
Заря - Гент 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций
Лига конференций00:32
Михайличенко вышел на замену и отдал два ассиста в матче Динамо Загреб - Астана
Европа00:25
Клопп стал первым тренером Ливерпуля с 50-ю победами в еврокубках
Лига Европы00:05
Лига Европы-2023/24: Шериф Коваля уступил Роме, Ливерпуль одолел ЛАСК Таловерова
Лига конференций00:04
Лига конференций-2023/24: АЗ проиграл, ведя в счете 3:0, Заря вырвала ничью у Гента
Вчера, 23:59
Лига конференций23:59
Заря добыла положительный результат, сыграв вничью с Гентом в Лиге конференций
Лига конференций23:17
Гент принес извинения и исправил "российскую" сторону Зари и Луганска
Футбол23:13
Возле Сан-Сиро появился мурал с Роналду и Манчини
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK