ПСЖ должен заработать больше остальных клубов на групповом этапе ЛЧ

ПСЖ может заработать существенно больше остальных клубов на групповом этапе ЛЧ, пишет The Telegraph.

Издание ссылается на независимые прогнозы, согласно которым паржиский клуб получит около 65 млн фунтов без учета призовых и независимо от результатов.

Это почти на 7 млн фунтов больше, чем Бавария, которая и расположилась на второй строчке. Замыкают пятерку Ман Сити, Барселона и Реал.

Все 32 клуба получают от УЕФА фиксированный стартовый взнос в размере 13 млн фунтов. А остальные доходы идут от маркетингового пула, который распределяется относительно каждого телерынка.

Стоимость прав на трансляции ЛЧ во Франции составляет 325 млн фунтов, существенную часть от которых получат ПСЖ и Ланс.

Ранее, напомним, саудовский принц заявил, что его страна вкладывает деньги в спорт не ради очищения репутации.

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