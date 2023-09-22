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Обидчик Шахтера стал игроком недели в Лиге чемпионов

Фанаты футбола не прошли мимо перформанса Вендерсона Галено.
Сегодня, 18:24
Вендерсон Галено / Getty Images
Вендерсон Галено / Getty Images

Пресс-служба УЕФА объявила имя лучшего футболиста первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщается на официальном сайте организации, награду получил Вендерсон Галено из Порту, выигравший голосование пользователей.

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Галено отметился дублем и одной результативной передачей в матче "драконов" против донецкого Шахтера, который завершился со счетом 1:3.

Отметим, что на награду также претендовали Джуд Беллингем, Жоау Фелиш и Мартин Эдегор.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер порту

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