Обидчик Шахтера стал игроком недели в Лиге чемпионов

Фанаты футбола не прошли мимо перформанса Вендерсона Галено.

Пресс-служба УЕФА объявила имя лучшего футболиста первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщается на официальном сайте организации, награду получил Вендерсон Галено из Порту, выигравший голосование пользователей.

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Галено отметился дублем и одной результативной передачей в матче "драконов" против донецкого Шахтера, который завершился со счетом 1:3.

Отметим, что на награду также претендовали Джуд Беллингем, Жоау Фелиш и Мартин Эдегор.

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