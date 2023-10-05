Ключевой игрок Барселоны пропустит матч с Шахтером

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона на выезде минимально обыграла Порту (1:0).

В концовке встречи каталонцы остались в меньшинстве - Гави получил красную карточку.

Таким образом, испанец пропустит следующую игру в Лиге чемпионов, где Барселона должна сыграть с Шахтером.

Напомним, Шахтер победил Антверпен, совершив сумасшедший камбэк во втором тайме.

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