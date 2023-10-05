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Тренер Порту остался недоволен судейством в матче против Барселоны

Наставник "драконов" высказал свое мнение.
Сегодня, 10:30
Сержиу Консейсау / Getty Images
Сержиу Консейсау / Getty Images

Главный тренер Порту Сержиу Консейсау прокомментировал поражение от Барселоны (0:1) в рамках второго тура Лиги чемпионов.

"В играх на высоком уровне большие требования, в Лиге чемпионов они еще выше. Здесь ничего не прощают. Во втором тайме у нас были подходы, но в итоге мы так и не забили. Теперь у нас три очка, и к матчам с Антверпеном мы подходим с мыслью о том, что должны взять в них максимум. Против Барселоны мы хорошо поработали, я сказал об этом игрокам. Жаль, что мы пропустили гол на 45-й минуте, но теперь нужно идти дальше".

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"Судейство? Я уже говорил об этом в трех или четырех интервью. Мы играли против больше чем клуба... И этого достаточно", – сказал португалец в интервью As.

Напомним, главный арбитр встречи Энтони Тэйлор не поставил в ворота Барселоны пенальти в нескольких эпизодах.

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