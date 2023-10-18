Ворскла - Рома: онлайн-трансляция женской Лиги чемпионов

В среду, 18 октября, пройдет ответный матч финального раунда квалификации женской Лиги чемпионов с участием полтавской Ворсклы.

Соперником украинской команды станет итальянская Рома.

Первая встреча клубом завершилась разгромной победой итальянок - 3:0.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Ворскла - Рома:

Победитель противостояния по сумме двух матчей выйдет в групповой этап женской Лиги чемпионов.

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