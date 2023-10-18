Ворскла - Рома: онлайн-трансляция женской Лиги чемпионов
На ISPORT доступна видео онлайн-трансляция поединка.
В среду, 18 октября, пройдет ответный матч финального раунда квалификации женской Лиги чемпионов с участием полтавской Ворсклы.
Соперником украинской команды станет итальянская Рома.
Первая встреча клубом завершилась разгромной победой итальянок - 3:0.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Ворскла - Рома:
Победитель противостояния по сумме двух матчей выйдет в групповой этап женской Лиги чемпионов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!