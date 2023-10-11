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Женская команда Ворсклы проиграла Роме в рамках отбора Лиги чемпионов

Украинки были повержены в Италии.
Вчера, 20:52
Ворскла - Рома / Getty Images
Ворскла - Рома / Getty Images

В среду, 11 октября, в рамках квалификации женской Лиги чемпионов Рома принимала на своем поле Ворсклу.

Итальянский коллектив забил один мяч в первом тайме и дважды поразил ворота полтавского коллектива во второй половине игры. Итоговый счет - 3:0.

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Напомним, ответный матч команды сыграют 18 октября в Риме на этом же стадионе.

Победитель пары попадет в групповую стадию Лиги чемпионов, поединки которой пройдут с ноября 2023 по январь 2024 года.

Рома - Ворскла 3:0

Голы: Винс, 15, Джульяно, 58, Джачинти, 64

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома ворскла женская Лига чемпионов

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