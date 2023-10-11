Женская команда Ворсклы проиграла Роме в рамках отбора Лиги чемпионов

Украинки были повержены в Италии.

В среду, 11 октября, в рамках квалификации женской Лиги чемпионов Рома принимала на своем поле Ворсклу.

Итальянский коллектив забил один мяч в первом тайме и дважды поразил ворота полтавского коллектива во второй половине игры. Итоговый счет - 3:0.

Читай также: Украинская женская команда выиграла Кубок чемпионов мира по пляжному футболу

Напомним, ответный матч команды сыграют 18 октября в Риме на этом же стадионе.

Победитель пары попадет в групповую стадию Лиги чемпионов, поединки которой пройдут с ноября 2023 по январь 2024 года.

Рома - Ворскла 3:0

Голы: Винс, 15, Джульяно, 58, Джачинти, 64

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!