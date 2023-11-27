iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хави знает, что его работа будет под угрозой, если Барселона не обыграет Порту

У "сине-гранатовых" могут возникнуть проблемы, что будет на руку донецкому Шахтеру.
Сегодня, 14:47
Хави Эрнандес / Getty Images
Хави Эрнандес / Getty Images

Во вторник, 28 ноября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится матч между Барселоной и Порту.

Испанский гранд в последнее время проводит не самые выдающиеся матчи и с переменным успехом добывает необходимый результат.

Так произошло в недавней игре с донецким Шахтером, который завоевал минимальную победу со счетом 1:0, что ставит под угрозу не только место каталонцев в плей-офф еврокубка, но и работу главного тренера команды Хави Эрнандеса.

Как сообщает испанское издание AS, Хави понимает, что любой результат, кроме победы над Порту, поставит под сомнение его будущее в Барселоне.

Ранее появилась информация о том, кем руководство каталонского клуба может заменить Хави на посту главного тренера.

На данный момент Барселона и Порту делят первое место группы H, заработав по девять очков после четырех сыгранных туров. Стартовый свисток их очной встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона порту хави эрнандес

Статьи по теме

Хави опроверг слухи о зимней продаже одного из новчиков клуба Хави опроверг слухи о зимней продаже одного из новчиков клуба
Барселона с трудом спасается в самом конце матча против Райо Вальекано Барселона с трудом спасается в самом конце матча против Райо Вальекано
Основной полузащитник Барселоны вернулся в состав после травмы Основной полузащитник Барселоны вернулся в состав после травмы
Агуэро сделал заявление касаемо возможного возвращения Месси в Барселону Агуэро сделал заявление касаемо возможного возвращения Месси в Барселону
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Рух 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Рух 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Бокс17:48
Камбосос объявил, что близок к бою с Ломаченко
Европа17:28
Милан ведет переговоры о первом профессиональном контракте для юного дебютанта
Теннис17:25
Рейтинг ATP: Крутых потерял 66 мест, Джокович - лидер
Теннис17:12
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
Формула 117:04
Триумфальные траты: Ред Булл заплатит рекордный вступительный взнос за сезон-2024
Украина16:55
Днепр-1 - Черноморец: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Украина16:27
Вратарь Шахтера просит подписать петицию о присвоении его брату звания Героя Украины посмертно
Европа16:02
"Он лучше Кепы и заслужил играть": реакция фанатов Реала на Лунина после матча с Кадисом
Евро-202415:17
Степаненко: Против Боснии мы должны доминировать, у нас хорошая команда
Бокс15:08
"Я его фанат": Хэйни рассказал, на кого ставит в бою Усик - Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK