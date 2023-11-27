Хави знает, что его работа будет под угрозой, если Барселона не обыграет Порту
Во вторник, 28 ноября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится матч между Барселоной и Порту.
Испанский гранд в последнее время проводит не самые выдающиеся матчи и с переменным успехом добывает необходимый результат.
Так произошло в недавней игре с донецким Шахтером, который завоевал минимальную победу со счетом 1:0, что ставит под угрозу не только место каталонцев в плей-офф еврокубка, но и работу главного тренера команды Хави Эрнандеса.
Как сообщает испанское издание AS, Хави понимает, что любой результат, кроме победы над Порту, поставит под сомнение его будущее в Барселоне.
Ранее появилась информация о том, кем руководство каталонского клуба может заменить Хави на посту главного тренера.
На данный момент Барселона и Порту делят первое место группы H, заработав по девять очков после четырех сыгранных туров. Стартовый свисток их очной встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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