Руководство Барселоны уже выбрало преемника Хави

Испанца могут сместить с поста по итогам сезона.

Руководство Барселоны уже подыскало замену Хави, утверждает El Chiringuito TV.

Испанского специалиста готовы уволить в коцне сезона, если команда не добьется поставленных целей.

К тому же руководство недовольно словами Хави о давлении на команду со стороны прессы. Испанца вполне могут отправить в отставку по итогам сезона.

Если это случится, главным тренером могут назначить другого экс-игрока каталонцев Рафаэля Маркеса.

В данный момент мекиканец тренирует вторую команду Барселоны и очень импонирует руководству.

Ранее, напомним, Артем Довбик прокомментировал интерес к нему.

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