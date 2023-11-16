Руководство Барселоны уже выбрало преемника Хави
Испанца могут сместить с поста по итогам сезона.
Руководство Барселоны уже подыскало замену Хави, утверждает El Chiringuito TV.
Испанского специалиста готовы уволить в коцне сезона, если команда не добьется поставленных целей.
К тому же руководство недовольно словами Хави о давлении на команду со стороны прессы. Испанца вполне могут отправить в отставку по итогам сезона.
Если это случится, главным тренером могут назначить другого экс-игрока каталонцев Рафаэля Маркеса.
В данный момент мекиканец тренирует вторую команду Барселоны и очень импонирует руководству.
Ранее, напомним, Артем Довбик прокомментировал интерес к нему.
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