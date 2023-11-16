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Довбик прокомментировал слухи об интересе к нему топ-клубов

Украинец надеется, что не только он заслужит повышение.
Сегодня, 18:35
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Артем Довбик прокомментировал интерес к нему со стороны европейских грандов.

Форвард признался, что спокойно к этому относится, ведь в первую очередь он сосредоточен на выступлениях за Жирону.

"Как-то уже спокойно к этому отношусь. Если продолжать, то все реально, все возможно. Я не смотрю на эти слухи, потому что сейчас у меня есть команда, в которой я доволен.

Этот сезон, думаю, для каждого игрока нашей команды будет как витрина и трамплин, дай Бог, в другие топ-клубы. Но сейчас я хочу думать только о команде, в которой я выступаю", - заявил Довбик в интервью YouTube-каналу ВЗБИРНА.

Ранее Дмитрий Ризнык прокомментировал предстоящий матч против сборной Италии.

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