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Ризнык: Нам стоит хорошо настроится на матч против Италии

Голкипер сборной Украины высказался о предстоящем матче против "Скуадры Адзурри".
Сегодня, 16:52
УАФ
УАФ

Вратарь Шахтера и сборной Украины Дмитрий Ризнык поделился мыслями о предстоящей игре против сборной Италии в рамках отбора на Евро-2024.

По словам Ризныка, "желто-голубым" стоит подойти к данному матчу достаточно мотивированными.

"Сегодня занимались на немного скользком поле, попадали немного, но все это - то, что надо для отработки ударов. Как голкипер скажу, что наши игроки, которые их наносили, все в полной готовности. Мастерски выполняли. Кто конкретно? Не скажу, ведь было очень много ударов, и я не обращал на это внимания.

Сейчас уже много тактических занятий, отрабатываем много деталей. Не буду раскрывать секреты, но надеюсь, что они сработают в матче. Продолжается интенсивная работа, ребята выкладываются на все сто. Все общаются между собой, подсказывают друг другу. Так легче готовиться, и многие говорят, что это половина дела. Если на поле тяжело, а тебе подсказывают что-то, то становится лучше.

Многие ребята приехали из Европы, где они недавно позабивали мячи, поэтому находятся в хорошем настроении перед ответственной игрой. Что касается сборной Италии, то если взять ее состав, там все - звездные игроки. Они постоянно выступают на топ-уровне. Это очень сильная команда, и нам следует хорошо на нее настроиться". 

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Также голкипер поделился мыслями о конкуренции на своей позиции в национальной команде.

"У нас в голкиперском цехе сборной конкуренция на высоком уровне. Но я считаю, что так и должно быть. Это здоровое явление. А решать все, конечно, будет тренер", - заявил украинец. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина италия евро-2024 Дмитрий Ризнык

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