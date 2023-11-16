Судаков: Мы мечтаем о победе над Италией и попадании на Евро
Хавбек сборной Украины отметил, что конечно, это не главное желание для него и соотечественников.
Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтера Георгий Судаков рассказал, кто из итальянских футболистов ему нравится.
Хавбек выделил своих коллег по амплуа, выступающихх за "Скуадру Адзурри".
"Полузащитники: Дзаниоло, Барелла, Локателли. Италия очень сильна, они действующие чемпионы Европы, я их очень уважаю. Но мы будем бороться за победу и сделаем все, что в наших силах.
Также Судаков отметил, что для игроков украинской национальной команды победить коллектив Лучано Спалетти - мечта.
"Мы мечтаем победить Италию и попасть на Евро. Это наша вторая мечта после наступления мира, конечно", - заявил Георгий.
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