Барселона - Порту 2:1: обзор матча и результат игры 28.11.2023

Каталонцы завоевали место в плей-офф турнира, а за вторую путевку в последнем туре будут бороться "драконы" и "горняки"

Во вторник, 28 ноября, состоялся матч пятого тура группы Н Лиги чемпионов, в которой выступает донецкий Шахтер - Барселона принимала Порту.

В середине первого тайма команды быстро обменялись голами. Сначала Пепе (который не защитник) первым оказался на добивании, выведя "драконов" вперед.

Но спустя всего пару минут Жоау Канселу ворвался в штрафную с левого фланга и пробил точно в дальний угол, восстановив паритет.

Решающий гол на двоих организовали два Жоау. На старте второй половины Феликс отпасовал во фланг на Канселу, который отдал передачу обратно. Вингер нанес удар в касание, с которым не справился Диогу Кошта.

Поведя в счете, каталонцы не остановились и продолжили создавать моменты, чего не скажешь о гостях, которым нужно было отыгрываться.

В итоге одни не захотели увеличить преимущество, а другие не смогли его нивелировать. Барселона одержала победу, которая досрочно вывела ее в 1/8 финала, а Порту в последнем туре будет бороться за вторую путевку с Шахтером - у обеих команд по девять очков.

Читай также: Шахтер минимально одолел Антверпен благодаря голу Матвиенко

Статистика матча Барселона - Порту 5-го тура Лиги чемпионов

Барселона - Порту 2:1

Голы: Канселу, 32, Феликс, 57 - Пепе, 30.

Ожидаемые голы (xG): 1,64 - 1,15

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 20 - 12

Удары в створ: 7 - 5

Фолы: 11 - 21

Барселона: Пенья - Кунде, Араухо, Мартинес, Канселу (Бальде, 82) - де Йонг, Гюндоган, Педри - Рафинья (Ямал, 90), Левандовски, Феликс (Торрес, 75).

Порту: Кошта - Мариу (Санчес, 67), Кардозу (Намасо, 90), Пепе, Зайду - Пепе, Варела, Эустакио (Нико, 80), Галено (Мартинес, 90) - Тареми, Эванилсон (Консейсау, 80).

Предупреждения: де Йонг, Феликс - Кардозу, Мариу, Пепе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!