Барселона - Порту 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 28.11.2023

Подопечные Хави Эрнандеса добыли три очка и путевку в 1/8 финала еврокубка.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на одном футбольном поле сошлись Барселона и Порту.

По ходу первой половины встречи команды обменялись голами: на добивание в исполнении Пепе каталонский клуб ответил точным ударом Жоау Канселу.

Исход поединка решила комбинация при участии все того же Канселу и его соотечественника Жоау Феликса. Форвард отдал передачу на защитника, тот вернул мяч обратно на игрока атаки, который ударом в касание забил, как оказалось, решающий гол всего матча.

Вашему вниманию видео всех голов матча Барселона - Порту в пятом туре Лиги чемпионов:

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Барселона - Порту 2:1

Голы: Канселу, 32, Феликс, 57 - Пепе, 30.

Ожидаемые голы (xG): 1,64 - 1,15

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 20 - 12

Удары в створ: 7 - 5

Фолы: 11 - 21

Барселона: Пенья - Кунде, Араухо, Мартинес, Канселу (Бальде, 82) - де Йонг, Гюндоган, Педри - Рафинья (Ямал, 90), Левандовски, Феликс (Торрес, 75).

Порту: Кошта - Мариу (Санчес, 67), Кардозу (Намасо, 90), Пепе, Зайду - Пепе, Варела, Эустакио (Нико, 80), Галено (Мартинес, 90) - Тареми, Эванилсон (Консейсау, 80).

Предупреждения: де Йонг, Феликс - Кардозу, Мариу, Пепе.

Источник: MEGOGO

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