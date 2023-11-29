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Пушич - о победе Шахтера: Доволен не только результатом, но и тем, как мы сыграли

Боснийский специалист подвел итоги прошедшего еврокубкового поединка.
Сегодня, 00:43
Марино Пушич / Getty Images
Марино Пушич / Getty Images

Донецкий Шахтер завоевал важнейшую победу над Антверпеном (1:0) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Благодаря данному результату и победе Барселоны над Порту украинский клуб всерьез претендует на то, чтобы выйти в 1/8 финала турнира, что радует главного тренера "горняков" Марино Пушича.

"Я очень доволен не только результатом, но и тем, как мы сыграли. Я рад, что все люди, которые так усердно работают в клубе, поддерживают нас в этих очень трудных обстоятельствах. Я очень рад подарить людям эту радость", - цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

Пушич ответил на вопрос, как его команда сумела одержать две "сухие" победы подряд.

"Есть много секретов, но самое главное то, что игроки приняли мои идеи и воплотили их на поле. Они много работали друг для друга, были организованы и дисциплинированы во всем, что делают. Как я уже говорил: вы не можете атаковать, если не защищаетесь".

Источник: Getty Images

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"Никто не мог требовать большего от этой команды. Они отдают все силы в трудных обстоятельствах, и это фантастическое достижение. Девять очков в Лиге чемпионов – это очень хорошо".

Наставник также прокомментировал борьбу своей команды за выход в плей-офф.

"Как я всегда говорю, когда ты так близок к своей цели, за нее нужно бороться. Мы приложим все усилия и постараемся достичь большего, чем мы изначально ожидали".

Напомним, что за счет этой победы Шахтер гарантировал себе выступления весной, как минимум, в плей-офф Лиги Европы.

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