Игроки Шахтера попали в символические сборные тура в Лиге чемпионов

Завершились все матчи 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов. По его итогам, разнообразными порталами были составлены символические сборные недели.

Так, Whoscored внес в свою команду недели голкипера донецкого Шахтера Дмитрия Ризныка, получившего сниз оценку в 8,3 балла.

Вместе с украинцем в сборной оказались Блум (Янг Бойз), Эрмосо, (Атлетико М), Хуммельс (Боруссия Д), Канселу (Барселона), Зиеш (Галатасарай), Беллингем (Реал М), Бруну Фернандеш (МЮ), Мариу (Бенфик) ), Жезус (Арсенал) и Опенда (Лейпциг).

Другой портал - SofaScore, также отметил Ризныка (оценка 9,0), но вместе с ним добавил в сборную и Николая Матвиенко (8,1), занявший место Хуммельса (еще одно изменение по сравнению с командой от Whoscored, это появление Фодена вместо Опенда).

Отметим, что получили свои оценки за выступления в Лиге чемпионов и украинские легионеры.

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