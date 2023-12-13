Мерсон: МЮ играл в ЛЧ, как команда из Нон-лиги

Пол Мерсон присоединился к критике Манчестер Юнайтед, которые вылетели из еврокубков.

Напомним, манкунианцы уступили Баварии, и заняв последнее место в группе, вылетели из Лиги чемпионов.

Бывший игрок Арсенала заявил, что МЮ играл словно клуб из Нон-лиги встречается с клубом из Чемпионшипа в Кубке Англии.

"Становится хуже и хуже. Это было шокирующе. Это была хорошая жеребьевка – казалось, что они займут второе место в группе при любых обстоятельствах. Никакого неуважения к Галатасараю и Копенгагену, но мы говорим о гигантах АПЛ, МЮ, и они вылетели, будто и не участвовали.

Матч с Баварией был плохим зрелищем, очень-очень плохим зрелищем. Футбольные матчи можно проигрывать по-разному – как Арсенал проиграл Астон Вилле, например, из этого можно вынести что-то позитивное.

Но казалось, что у МЮ были все шансы выйти из этой группы, но они играли очень неровно. Манчестер Юнайтед не должен играть так неровно – это один из крупнейших клубов мира, а они играли как команда Нон-лиги против клубов Чемпионшипа в Кубке Англии", – приводит слова Мерсона Sky Sports.

Ранее, напомним, сообщалось, что Мэйсон Гринвуд может покинуть клуб.

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