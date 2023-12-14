ПСЖ не сумел обыграть Боруссию, но вышел в ЛЧ, Милан благодаря волевой победе - в ЛЕ

В среду, 13 декабря, прошли заключительные матчи в группе F.

Дортмундская Боруссия принимала дома ПСЖ, и этот матч был важен для гостей, "шмели" для себя уже оформили проход в плей-офф.

В первые 10 минут казалось, что парижане и не за победой приехали, Боруссия могла смело открывать счет. Но вскоре гости проснулись, и моменты пошли один за другим. Ли Кан Ин, Мбаппе, Коло Муани - каждый имел практически идеальный шанс отличиться.

А потом и Боруссия снова начала давить и снова мяч непонятным образом не оказывался в сетке, по итогу нулевая ничья в первом тайме. Второй тайм парижане начали яростным штурмом, но нарвались на контратаку и Адейеми наконец забил. Уже через нескольк минут Заир-Эмери сумел прошить Кобеля и вернуть ПСЖ в игру. Вскоре забил Мбаппе, но арбитр обнаружил у француза небольшой офсайд. Парижане старались довести матч до победы, но увезли из Германии только одно очко.

Статистика матча Боруссия Д - ПСЖ Лиги чемпионов

Боруссия Д - ПСЖ 1:1

Голы: Адейеми, 51 - Заир-Эмери, 56

Владение мячом: 44% - 56%

Ожидаемые голы (xG): 1.21 - 2.68

Удары: 10 - 18

Удары в створ: 6 - 5

Угловые: 4 - 5

Фолы: 13 - 14

Боруссия Д: Кобель - Хуммельс, Зюле, Бенсебайни, Вольф (Шлоттербек, 69) - Ройс, Брандт, Озджан (Забитцер, 69), Адейеми (Рейна, 81), Байно-Гиттенс (Мален, 60) - Фюллькруг (Аллер, 81).

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес - Витинья, Ли Кан Ин (Угарте, 68), Заир-Эмери - Мбаппе, Коло-Муани, Барколя (Асенсио, 82).

Предупреждения: Хуммельс, 57 - Маркиньос, 45

Ничья в Дортмунде значила, что судьба второй путевки решиться в Ньюкасле, где хозяева принимали Милан.

В матче на Сент-Джеймс Парк победа была нужна обеим командам, так что там тоже было жарко с первых минут. После получаса с большим количеством моментов счет открыл Жоэлинтон пушечным ударом в ближнюю девятку. Милан несколько сник и начал нервничать, но хозяева замешательством соперника не воспользовались.

Второй тайм стартовал в более спокойном темпе, без опасных моментов вплоть до, собственно, гола, который Милан соорудил на 59-й минуте. После долгой атаки и хаоса в штрафной Пулишичу оставалось только занести мяч в ворота. После пропущенного гола "сороки" навалились всеми силами на ворота Меньяна, которому чудом удалось защититься.

На 83-й минуте Пиоли решил заменить Жиру 23-летним Окафором, который сразу же выкатил голевую на Чуквуезе. 2:1, невероятная волевая победа Милана.

Статистика матча Ньюкасл - Милан Лиги чемпионов

Ньюкасл - Милан 1:2

Голы: Жоэлинтон, 33 - Пулишич, 59, Чуквуезе, 84

Владение мячом: 54% - 46%

Ожидаемые голы (xG): 2.03 - 1.47

Удары: 14 - 11

Удары в створ: 6 - 2

Угловые: 5 - 3

Фолы: 18 - 14

Ньюкасл: Дубравка - Триппьер (Берн, 63), Шер, Ласселс, Ливраменто - Бруно Гимараэс, Майли (Лонгстафф, 71), Жоэлинтон - Альмирон, Гордон (Исак, 62), Уилсон.

Милан: Меньян - Калабрия, Томори, Эрнандес, Флоренци - Лофтус-Чик (Побега, 73), Рейндерс, Муса (Чуквуэзе, 83) - Пулишич (Йович, 73), Леау (Бартезаги, 88), Жиру (Окафор, 83).

Предупреждения: Жоэлинтон, 72 - Леау, 40, Меньян, 45+1, Йович, 78, Муса, 80, Флоренци, 90

Итоговая ситуация в группе F:

Боруссия Д - 11 очков ПСЖ - 8 Милан - 8 Ньюкасл - 5

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