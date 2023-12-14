Лига чемпионов меняется: состоялись последние матчи группового этапа при нынешнем формате

В следующем году у нас будут изменения.

Накануне состоялись матчи шестого тура группового раунда Лиги чемпионов, среди которых, в частности, Шахтер проиграл Порту.

Это были последние матчи этой стадии, ведь уже со следующего сезона состоится переход на новый формат турнира.

Так, на смену групповому этапу придет "Этап лиги", где все команды будут собраны в одну таблицу и будут проводить матчи против определенных соперников.

Напомним, на нашем сайте доступны результаты всех матчей Лиги чемпионов.

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