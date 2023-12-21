УЕФА планирует отказаться от нового формата Лиги чемпионов

В УЕФА рассматривают вариант с тем, чтобы отказаться от нового формата Лиги чемпионов. Об этом сообщает издание Vozpópuli.

В организации готовы вернуться к прежнему формату турнира. Вероятно, данное решение связано с запуском проекта Суперлиги Европы.

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Напомним, вместо классических восьми групп по четыре команды будет одна общая Лига с 36-ю командами, в которой будут разыгрываться очки по "швейцарской системе".

Каждая команда сыграет по восемь матчей с восемью разными соперниками. Результаты будут отражены в одной общей сводной турнирной таблице.

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