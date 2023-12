ФИФА намерена вместе с УЕФА проанализировать решение по Суперлиге

ФИФА, так же как и УЕФА, не мог не отреагировать на решение Суда Европейского союза по правомерности создания Суперлиги.

Федерация в социальных сетях опубликовала заявление, в котором сообщила о своих дальнейших действиях.

"ФИФА приняла к сведению решение, вынесенное сегодня Судом Европейского Союза по Европейской Суперлиге. Теперь ФИФА проанализирует решение совместно с УЕФА, другими конфедерациями и ассоциациями-членами, прежде чем давать дальнейшие комментарии".

"Согласно своему уставу, ФИФА твердо верит в специфический характер спорта, включая пирамидную структуру, которая основывается на спортивных заслугах, и принципы конкурентного баланса и финансовой солидарности".

"Своей длинной и успешной историей футбол обязан вышеупомянутым принципам, которые ФИФА, конфедерации и ассоциации-члены будут продолжать продвигать в будущем в интересах всех футбольных болельщиков по всему миру".

