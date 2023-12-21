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ФИФА намерена вместе с УЕФА проанализировать решение по Суперлиге

Федерация не хочет просто так наблюдать за созданием турнира.
Сегодня, 14:39
Джанни Инфантино и Александер Чеферин / Getty Images
Джанни Инфантино и Александер Чеферин / Getty Images

ФИФА, так же как и УЕФА, не мог не отреагировать на решение Суда Европейского союза по правомерности создания Суперлиги.

Федерация в социальных сетях опубликовала заявление, в котором сообщила о своих дальнейших действиях.

"ФИФА приняла к сведению решение, вынесенное сегодня Судом Европейского Союза по Европейской Суперлиге. Теперь ФИФА проанализирует решение совместно с УЕФА, другими конфедерациями и ассоциациями-членами, прежде чем давать дальнейшие комментарии".

"Согласно своему уставу, ФИФА твердо верит в специфический характер спорта, включая пирамидную структуру, которая основывается на спортивных заслугах, и принципы конкурентного баланса и финансовой солидарности".

"Своей длинной и успешной историей футбол обязан вышеупомянутым принципам, которые ФИФА, конфедерации и ассоциации-члены будут продолжать продвигать в будущем в интересах всех футбольных болельщиков по всему миру".

Напомним, что УЕФА заявил, что решение Суда Европейского Союза никак не признает и не одобряет саму Суперлигу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суперлига уефа фифа

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