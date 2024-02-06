Лейпциг - Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 13.02.2024

Команды встретятся в плей-офф Лиги чемпионов. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

Во вторник, 13 февраля, возвращается главный еврокубковый турнир - Лига чемпионов. Команды уже выступают на стадии плей-офф. В рамках 1/8 финала сыграют РБ Лейпциг (Германия) и Реал Мадрид (Испания).

"Быки" постараются совершить сенсацию, чтобы пройти в четвертьфинал соревнования. Для мадридцев вполне проходимый соперник, однако не стоит им расслабляться.

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Матч между Лейпцигом и Реалом пройдет на стадионе Ред Булл Арена в Лейпциге. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Лейпциг - Реал

В Украине первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1".

В плей-офф немецкий коллектив вышел из группы со второго места, где были Манчестер Сити, Янг Бойз и Црвена Звезда. Реал выиграл квартет, в котором находились Наполи, Брага и Унион Берлин.

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