Лунина спасли арбитры, которые почему-то не засчитали гол в ворота Реала

На старте матча 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским Реалом и РБ Лейпциг немцы забили гол, но ассистент рефери сразу же поднял флажок.

После этого "в игру" вступили видеоассистенты. На повторе, который показали зрителям, видно, что автор гола Беньямин Шешко не был в офсайде.

Тем не менее, судьи взятие ворот не зафиксировали. Титр в трансляции провозгласил просто "проверка завершена", не объяснив причины.

Возможно, рефери решили, что украинскому голкиперу мешал футболист, который все же был в офсайде, или же зафиксировали другой фол.

Напомним, на нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча.

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