ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Смотрите на ISPORT, как французы переиграли испанцев.

ПСЖ на своем поле переиграл Реал Сосьедад (2:0) в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

За первый тайм команды не смогли отметиться голами, перенеся их во второй.

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После перерыва ПСЖ сделал себе комфортное преимущество благодаря голам Мбаппе и Баркола.

Испанский коллектив будет иметь возможность пройти дальше уже в ответном матче, который состоится 5 марта в Испании.

Видео голов и обзор матча ПСЖ - Реал Сосьедад в Лиге чемпионов:

ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0

Голы: Мбаппе, 58, Баркола, 70

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Маркиньос, Перейра (Эрнандес, 72), Бералдо - Заир-Эмери, Руис, Витинья - Дембеле (Коло Муани, 83), К. Мбаппе, Баркола (Асенсио, 72).

Реал Сосьедад: Ремиро - Траоре, Субельдия, Ле Норман (Пачеко, 78), Галан (Арамбуру, 88) - Мендес (Туррьентес, 79), Субименди, Мерино - Кубо, А. Силва (Садик, 79), Барренечеа (Захарян, 66).

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