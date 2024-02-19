Порту - Арсенал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 21.02.2024

Команды встретятся в плей-офф Лиги чемпионов. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

В среду, 21 февраля, Порту (Португалия) на своем домашнем стадионе сыграет с Арсеналом (Англия) в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Драконы" аутсайдеры противостояния, но успешная игра дома позволит им сохранить шансы на выход в четвертьфинал соревнования.

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Матч между Порту и Наполи пройдет на стадионе Драгау в Порту. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Порту - Арсенал

В Украине первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1".

Португальский клуб вышел в плей-офф соревнования, став вторым в группе с Барселоной, Шахтером и Антверпеном. Лондонцы показали феноменальный результат, обойдя ПСВ, Ланс и Севилью.

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