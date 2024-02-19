Порту - Арсенал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 21.02.2024
В среду, 21 февраля, Порту (Португалия) на своем домашнем стадионе сыграет с Арсеналом (Англия) в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Драконы" аутсайдеры противостояния, но успешная игра дома позволит им сохранить шансы на выход в четвертьфинал соревнования.
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Матч между Порту и Наполи пройдет на стадионе Драгау в Порту. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн трансляцию матча Порту - Арсенал
В Украине первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1".
Португальский клуб вышел в плей-офф соревнования, став вторым в группе с Барселоной, Шахтером и Антверпеном. Лондонцы показали феноменальный результат, обойдя ПСВ, Ланс и Севилью.
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