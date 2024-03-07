Игрок РБ Лейпцига - Карвахалю: Я тр**ну твою мать шл*ху

Лои Опенда неприлично выразился в адрес Даниэля Карвахаля после спорной ситуации во время матча Лиги чемпионов. Об этом сообщает RTL.

После столкновения на поле нападающий РБ Лейпцига упал возле рекламного щита. Когда защитник Реала протянул ему руку, бельгиец встал и, подойдя ближе к испанцу, произнес: "Я тр**ну твою мать шл*ху".

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Карвахаль не стал вступать в словесную перепалку и вернулся к игре, не обращая внимания на оскорбления.

При этом, данный эпизод вызвал возмущение со стороны другого защитника Реала Антонио Рюдигера, который оттолкнул Опенда от Дани.

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