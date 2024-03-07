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Анчелотти раскритиковал игроков Реала за матч против РБ Лейпцига

Итальянец недоволен тем, как сыграли его подопечные.
Сегодня, 09:45
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о матче против РБ Лейпцига (1:1) в Лиге чемпионов. 

"Плохой матч, мы сыграли слабо, нашим действиям не хватало интенсивности, мы волновались. Психологический аспект во многом обусловил наше выступление.

Мы играли против умелого соперника, которому нечего было терять. С самого начала у нас были проблемы, мы мучились, но главным было выйти в четвертьфинал, и мы это сделали".

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"Это был не лучший вечер, конечно, я беру вину на себя. Но важно то, что мы прошли дальше. Очевидно, нам нужно прибавлять, но порой в Лиге чемпионов подобное может происходить. То же было в домашнем матче с Челси – он был плохим. И порой плохая игра приводит к вылету.

Нам нужно спокойно оценить ситуацию. У нас семиочковый отрыв в Ла Лиге, в ЛЧ мы вышли в четвертьфинал", – сказал итальянец в интервью Marca.

Напомним, по сумме двух матчей (2:1 общий) Реал прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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