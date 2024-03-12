Капелло назвал главное оружие Наполи против Барселоны

Фабио Капелло считает, что Хвича Кварацхелия может стать главным оружием Наполи против Барселоны.

Напомним, команды сыграют сегодня, 12 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

Итальянский специалист считает, что Кварацхелия вполне может стать человеком, который сумеет провести Наполи в следующую стадию, ведь слабое место каталонцев - их защита.

"Вижу, что Квара снова играет на своем уровне. Он может стать главной угрозой для Барселоны. Скоростью и интенсивностью он может нанести ущерб. Мне кажется, он хочет стать тем лидером, которым был в прошлом году.

У Барселоны есть слабое место. Это оборона. Их нужно атаковать. Они всегда создают много шансов, но оставляют много пространств. Наполи должен этим воспользоваться", – приводит слова Капелло Mundo Deportivo.

Онлайн трансляция матча Барселона - Наполи доступна на нашем сайте.

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