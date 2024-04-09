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Клуб Серии А посмеялся над прогнозом искусственного интеллекта на победителей ЛЧ в ближайшие 80 лет

Монца представила свою версию.
Вчера, 22:12
Монца - победители ЛЧ с 2026 по 2103 по версии Монцы / Getty Images
Монца - победители ЛЧ с 2026 по 2103 по версии Монцы / Getty Images

В сети распространился прогноз ИИ (искусственного интеллекта - прим.) на победителей Лиги чемпионов в период с 2024 по 2103 год.

Некоторые предсказания выглядят довольно странно и представить их воплощенными в жизнь сложно. Например, в этом году должна выиграть Барселона.

Еще более странно выглядят победители с 2085 по 2087 год, а именно: испанский Алавес, молдавский Шериф и английский Брентфорд.

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Итальянская Монца посмеялась с нашумевшего прогноза ИИ, представив свою версию, где каждый трофей начиная с 2026 и заканчивая тем же 2103 годом берут именно они.

Отметим, что сейчас подопечные Раффаэле Палладино идут на 11 месте, отставая от зоны ЛЧ на 16 очков при 7 матчах до конца

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Серия А

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Клуб Серии А посмеялся над прогнозом искусственного интеллекта на победителей ЛЧ в ближайшие 80 лет
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