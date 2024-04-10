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Автор гола в ворота Арсенала не поможет Баварии в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Гнабри потребуется несколько недель на восстановление после травмы.
Сегодня, 19:59
Серж Гнабри / Getty Images
Серж Гнабри / Getty Images

Тренерский штаб Баварии в ближайшее время не сможет рассчитывать на вингера Сержа Гнабри.

Немецкий футболист получил повреждение мышцы задней поверхности бедра в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов с Арсеналом (2:2), в котором он отличился забитым мячом.

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Ожидается, что на восстановление 28-летнему игроку потребуется две-три недели, сообщает Sky Sport.

Таким образом, вингер мюнхенцев точно пропустит ответный матч с Арсеналом, который состоится 17 апреля.

В нынешнем сезоне Гнабри провел за Баварию во всех турнирах 17 матчей, забив пять голов и сделав один ассист.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Арсенал - Бавария (2:2).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Арсенал Лондон Серж Гнабри

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