Арсенал - Бавария 2:2: обзор матча и результат игры 09.04.2024
Во вторник, 9 апреля, Арсенал встречался на своем поле с Баварией в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Первую часть противостояния соперники завершили результативной ничьей 2:2, не сумев обеспечить себе преимущество перед повторным поединком.
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Подопечным Микеля Артеты удалось достаточно быстро открыть счет в поединке, когда на 12-й минуте Букайо Сака точно пробил под дальнюю стойку.
Тем не менее уже вскоре Леон Горецка из центральной зоны перед штрафной вывел под удар Сержа Гнабри, который в падении переиграл голкипера "канониров".
По истечении получаса игры Бавария и вовсе вышла вперед, когда Харри Кейн реализовал пенальти, назначенный за фол против Лероя Сане.
На второй тайм на поле вышел украинец Александр Зинченко, который начинал матч на скамейке запасных. Однако сработали в этом поединке другие замены тренера Арсенала - на 76-й минуте встречи ничью для хозяев поля вырвал Леандро Троссар, которому ассистировал Габриэл Жезус.
Ответный матч между Баварией и Арсеналом состоится в Мюнхене через неделю - в среду, 17 апреля.
Арсенал - Бавария 2:2: видео голов и лучших моментов матча
Статистика матча Арсенал - Бавария 1/4 финала Лиги чемпионов
Арсенал - Бавария 2:2
Голы: Сака, 12, Троссард, 76 - Гнабри, 18, Кейн, 32 (пен.)
Ожидаемые голы (xG): 1.18 - 2.09
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 12 - 8
Удары в створ: 4 - 2
Угловые: 2 - 1
Фолы: 13 - 13
Атаки: 141 - 62
Арсенал: Райя - Уайт, Салиба, Габриэл, Кивер (Зинченко, 46) - Эдегор, Жоржиньо (Жезус, 67), Райс - Сака, Хаверц (Парти, 86), Мартинелли (Троссар, 66)
Бавария: Нойер - Киммих, Дайер, де Лигт, Дэвис - Горецка, Лаймер - Сане (Коман, 66), Мусиала, Гнабри (Геррейру, 69) - Кейн
Предупреждения: Парти - Дэвис, Кейн.
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