Арсенал - Бавария 2:2: обзор матча и результат игры 09.04.2024

Лондонцы и мюнхенцы выдали результативную ничью, отложив определение победителя до второй игры.

Во вторник, 9 апреля, Арсенал встречался на своем поле с Баварией в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Первую часть противостояния соперники завершили результативной ничьей 2:2, не сумев обеспечить себе преимущество перед повторным поединком.

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Подопечным Микеля Артеты удалось достаточно быстро открыть счет в поединке, когда на 12-й минуте Букайо Сака точно пробил под дальнюю стойку.

Источник: Getty Images

Тем не менее уже вскоре Леон Горецка из центральной зоны перед штрафной вывел под удар Сержа Гнабри, который в падении переиграл голкипера "канониров".

По истечении получаса игры Бавария и вовсе вышла вперед, когда Харри Кейн реализовал пенальти, назначенный за фол против Лероя Сане.

Источник: Getty Images

На второй тайм на поле вышел украинец Александр Зинченко, который начинал матч на скамейке запасных. Однако сработали в этом поединке другие замены тренера Арсенала - на 76-й минуте встречи ничью для хозяев поля вырвал Леандро Троссар, которому ассистировал Габриэл Жезус.

Источник: Getty Images

Ответный матч между Баварией и Арсеналом состоится в Мюнхене через неделю - в среду, 17 апреля.

Арсенал - Бавария 2:2: видео голов и лучших моментов матча

Статистика матча Арсенал - Бавария 1/4 финала Лиги чемпионов

Арсенал - Бавария 2:2

Голы: Сака, 12, Троссард, 76 - Гнабри, 18, Кейн, 32 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 1.18 - 2.09

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 12 - 8

Удары в створ: 4 - 2

Угловые: 2 - 1

Фолы: 13 - 13

Атаки: 141 - 62

Арсенал: Райя - Уайт, Салиба, Габриэл, Кивер (Зинченко, 46) - Эдегор, Жоржиньо (Жезус, 67), Райс - Сака, Хаверц (Парти, 86), Мартинелли (Троссар, 66)

Бавария: Нойер - Киммих, Дайер, де Лигт, Дэвис - Горецка, Лаймер - Сане (Коман, 66), Мусиала, Гнабри (Геррейру, 69) - Кейн

Предупреждения: Парти - Дэвис, Кейн.

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