Манчестер Сити - Реал: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 17.04.2024

Команды встретятся в четвертьфинале турнира. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

В среду, 17 апреля, мадридский Реал на выезде сыграет с Манчестер Сити во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Первый поединок команды завершили вничью - 3:3. Авторами голов были: Родриго, Вальверде и автогол Рубена Диаша, за Ман Сити забивали - Бернарду Силва, Фоден и Гвардиол.

Матч Манчестер Сити - Реал пройдет в Англии на стадионе Этихад в Манчестере. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Текстовая онлайн-трансляция матча Манчестер Сити - Реал

Онлайн-трансляция будет доступна 17 апреля в 22:00 по Киеву

Трансляция матча будет доступна в этой новости 17 апреля и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 22:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

В Украине поединок квалификации Евро-2024 в прямом эфире будет показан на платформе MEGOGO и региональных телеканалах Суспільного. На ISPORT.ua также будет доступна видео онлайн-трансляция матча.

Победитель противостояния выйдет на победителя другого четвертьфинала Бавария (Германия) - Арсенал (Англия).

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