iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити - Реал: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 17.04.2024

Команды встретятся в четвертьфинале турнира. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 21:25
Андрей Лунин и Эрлинг Холанд / Getty Images
Андрей Лунин и Эрлинг Холанд / Getty Images

В среду, 17 апреля, мадридский Реал на выезде сыграет с Манчестер Сити во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Первый поединок команды завершили вничью - 3:3. Авторами голов были: Родриго, Вальверде и автогол Рубена Диаша, за Ман Сити забивали - Бернарду Силва, Фоден и Гвардиол.

Матч Манчестер Сити - Реал пройдет в Англии на стадионе Этихад в Манчестере. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Читай также: Манчестер Сити - Реал: прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Текстовая онлайн-трансляция матча Манчестер Сити - Реал

Онлайн-трансляция будет доступна 17 апреля в 22:00 по Киеву

Трансляция матча будет доступна в этой новости 17 апреля и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 22:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

В Украине поединок квалификации Евро-2024 в прямом эфире будет показан на платформе MEGOGO и региональных телеканалах Суспільного. На ISPORT.ua также будет доступна видео онлайн-трансляция матча.

Победитель противостояния выйдет на победителя другого четвертьфинала Бавария (Германия) - Арсенал (Англия).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Реал Мадрид

Статьи по теме

Манчестер Сити - Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Манчестер Сити - Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Реал: прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити - Реал: прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Дрэймонд Грин: Для Голден Стэйт матчи плей-ин - это пан или пропал Дрэймонд Грин: Для Голден Стэйт матчи плей-ин - это пан или пропал
Представлен пояс WBC, который будет стоять на кону в бою Усик - Фьюри Представлен пояс WBC, который будет стоять на кону в бою Усик - Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона
Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: два матча УПЛ, Челси - Эвертон, поединки Ла Лиги и Серии А
просмотров

Последние новости

НБА22:00
Дрэймонд Грин: Для Голден Стэйт матчи плей-ин - это пан или пропал
Бокс21:48
Представлен пояс WBC, который будет стоять на кону в бою Усик - Фьюри
Лига Чемпионов21:25
Манчестер Сити - Реал: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Европа21:07
Арсенал летом будет искать игрока на позицию Зинченко
Киберспорт21:00
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi идут вторыми, Monte вновь упали и на грани вылета из ТОП-30
Украина20:48
Открыли и съели: ЛНЗ забавным видео отметил победу над Вересом
Лига Чемпионов20:40
Бавария - Арсенал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
НБА20:23
Батлер: Соперникам стоит задуматься, хотят ли они играть против Майами и меня
Лига Чемпионов20:20
Бавария - Арсенал: прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Украина20:02
Металлист 1925 на последних секундах лишил Днепр-1 победы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK