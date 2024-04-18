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Арсенал в пятый раз вылетел от Баварии в ЛЧ

Лишь сама Бавария вылетела от одного соперника чаще.
Сегодня, 00:13
Арсенал / Getty Images
Арсенал / Getty Images

В рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов Арсенал противостоял Баварии.

Мюнхенцы остаются непреодолимым соперником для лондонцев, и вновь победили их по сумме двух матчей со счетом 3:2.

Как сообщает OptaJoe, уже в пятый раз Бавария одолевает Арсенал на разных стадиях плей-офф Лиги Чемпионов. От одного соперника чаще вылетали лишь сами "красные", которых шесть раз проходил мадридский Реал.

Интересно, что в полуфинале этого турнира это может произойти в седьмой раз. Реал сейчас играет с Манчестер Сити, в матче продолжается овертайм. Счет 1:1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов арсенал бавария

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