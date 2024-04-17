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Бавария - Арсенал: результат матча 17.04.24

Дома мюнхенцы действовали куда увереннее.
Вчера, 23:55
Бавария - Арсенал / Getty Images
Бавария - Арсенал / Getty Images

В среду, 17 апреля, состоялся ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между Баварией и Арсенал. Первая встреча, напомним, завершилась со счетом 2:2.

Хозяева могли сразу забивать быстрый гол, но мяч после удара Сане лишь на сантиметры разминулся с нижним углом ворот Райи. После этого команды обменялись парой атак, и снова Бавария была острее, Райя чудом отбил непростой удар Мусиалы.

Затем уже в игру пришлось вступить Нойеру и отражать удары Эдегора и Мартинелли, но первый тайм так и закончился без голов.

И сразу же во втором тайме Бавария снова упустила момент забить быстрый гол, Горетцка и Геррейру расстреляли каркас ворот. И лишь на 63-й минуте счет наконец был открыт. Киммих классно открылся под навес Сане и замкнул головой в ближнюю девятку.

Казалось бы, после пропущенного гола "канониры" должны были ринуться в атаку, даже Артета выпустил Жезуса вместо Жоржиньо, но Бавария успешно отражала атаки гостей, а сама постоянно находила дыры в их обороне.

Статистика матча Бавария - Арсенал 1/4 финала Лиги чемпионов

Бавария - Арсенал 1:0 (первый матч - 2:2)
Гол: Киммих, 63

Ожидаемые голы (xG): 1.51 - 0.60
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 14 - 8
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 8 - 3
Фолы: 10 - 13
Атаки: 79 - 95

Бавария: Нойер - Дайер, де Лигт, Мазрауи (Ким Мин Чжэ, 76), Киммих - Геррейру, Горетцка, Лаймер, Сане (Упамекано, 89), Мусиала - Кейн.

Арсенал: Райя - Уайт, Габриэл, Салиба, Томиясу (Нкетиа, 86) - Жоржиньо (Жезус, 68), Эдегор, Райс - Хавертц, Мартинелли (Троссард, 68), Сака.

Предупреждения: Лаймер, 55, Киммих, 90+2 - Уайт, 84, Жезус, 90+3

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