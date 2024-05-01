Лунин получил средние оценки за матч с Баварией

Украинец пропустил два гола от мюнхенцев, при этом совершив несколько сейвов.

Бавария сыграла вничью с Реалом (2:2) в рамках первого матча полуфинала Лиги чемпионов.

Игра голкипера мадридского клуба Андрея Лунина была оценена в 6.6 и 6.9 баллов по данным авторитетных порталов WhoScored и SofaScore соответственно.

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В данной встрече украинец сумел совершить три сейва, один раз выбить мяч кулаком в верховой борьбе, а также отдать 25 передач, 21 из которых была точной.

Напомним, контракт Лунина с Реалом истекает уже этим летом. Стороны склоняются к пролонгации соглашения.

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