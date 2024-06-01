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Хуммельс повторил достижение легендарного защитника

Матс прекрасно действует в обороне в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.
Вчера, 23:32
Матс Хуммельс / Getty Images
Матс Хуммельс / Getty Images

В рамках финала Лиги чемпиоинв Боруссия Дортмунд играет против Реал Мадрида.

В старте «шмелей» вышел Матс Хуммельс, который повторил достижение защитника Интера Лусио, которое он установил в сезоне-2009/10.

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Немец стал первым футболистом за последние 14 лет и вторым в истории, который в розыгрыше Лиги Чемпионов совершил 50 отборов мяча и более.

На момент написания новости в матче продолжается второй тайм. Счет все еще 0:0.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Матс Хуммельс Лусио

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