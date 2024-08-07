Брагару оценил свой дебют в Динамо: Обидно пропускать на последней минуте

Киевское Динамо сыграло первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против шотландского ФК Рейнджерс. Подопечные Александра Шовковского расписали ничью с шотландцами в Любляне.

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Новичок "бело-синих" перебравшийся из Черноморца Максим Брагару оценил свой дебют и подвел итоги поединка:

"Эмоции сдержанны. Конечно, счастлив, что дебютировал, но было бы лучше, если бы мы выиграли эту игру. Конечно, напряжение было, ведь Рейнджерс - очень хорошая команда. Но у нас есть еще второй матч, будем все делать ради того, чтобы победить и идти дальше.

Не могу оценивать свою игру, тренерский штаб будет смотреть и будет давать оценку игре всей команды. От себя же буду делать все, чтобы в каждой игре показывать свой максимум. Конечно, очень досадно пропускать вот так, на последней минуте, но не удержать тот результат, который был у нас фактически в кармане", - цитирует Брагару прес-служба Динамо.

Напомним, ответный матч в Глазго состоится уже в следующий вторник, 13 августа. Старт встречи запланирован на 21:45 по киевскому времени.

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