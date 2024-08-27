Экс-тренер Динамо раскритиковал Ярмоленко в преддверии матча с Зальцбургом - специалист дал совет Шовковскому

Бывший тренер киевского Динамо Йожеф Сабо раскритиковал Андрея Ярмоленко за игру в первом матче против австрийского Зальцбурга (0:2) в квалификации в Лигу чемпионов.

Читай также: Ответный матч с Зальцбургом обслужит арбитр, при котором Динамо еще не побеждало

"У Ярмоленко было три хороших момента, а он их профукал. Я понимаю, что он - ветеран и легенда Динамо, но сейчас ему нужно сидеть в запасе и выходить за минут 15-20 до конца матча. Ну так нельзя! На него играют, создают моменты, а он их не использует", - цитирует Сабо Украинский футбол.

Напомним, уже сегодня, 27 августа, киевское Динамо сыграет ответный матч против австрийского Зальцбурга в квалификации в Лигу чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!