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Экс-тренер Динамо раскритиковал Ярмоленко в преддверии матча с Зальцбургом - специалист дал совет Шовковскому

Йожеф Сабо обратился к Андрею Ярмоленко.
Сегодня, 11:25
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев

Бывший тренер киевского Динамо Йожеф Сабо раскритиковал Андрея Ярмоленко за игру в первом матче против австрийского Зальцбурга (0:2) в квалификации в Лигу чемпионов.

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"У Ярмоленко было три хороших момента, а он их профукал. Я понимаю, что он - ветеран и легенда Динамо, но сейчас ему нужно сидеть в запасе и выходить за минут 15-20 до конца матча. Ну так нельзя! На него играют, создают моменты, а он их не использует", - цитирует Сабо Украинский футбол.

Напомним, уже сегодня, 27 августа, киевское Динамо сыграет ответный матч против австрийского Зальцбурга в квалификации в Лигу чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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