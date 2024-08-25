Ответный матч с Зальцбургом обслужит арбитр, при котором Динамо еще не побеждало

Умут Мелер снова будет работать на матче Динамо / Getty Images

УЕФА назначил судей, которые 27 августа будут работать на ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между Зальцбургом и Динамо.

Как сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза, на этот поединок была назначена бригада арбитров во главе с турком Умутом Мелером. Его ассистентами будут соотечественники Керем Эрсой и Ибрагим Чаглар Уяркан, а четвертым рефери - Арда Кардешлер.

Читай также: Динамо обидно проиграло РБ Зальцбург в первом матче плей-офф квалификации

Ответственным за VAR будет итальянец Лука Пайретто, а помогать ему будет Валерио Марини также из Италии.

Источник: UEFA.COM

Ранее Мелер уже дважды работал на матчах с участием Динамо: в 2019 году киевляне в Лиге Европы дома сыграли вничью 1:1 с Копенгагеном, а в 2021 году в Лиге чемпионов также на своем поле уступили 1:2 Баварии.

Напомним, что ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов Зальцбург - Динамо состоится в Австрии во вторник, 27 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча завершилась победой австрийской команды со счетом 2:0.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Динамо - Зальцбург (0:2).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!