iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер опустился на третье место "претендентов на место в основном раунде Лиги чемпионов"

Донецкий клуб теряет место в рейтинге коэффициентов.
Сегодня, 10:05
ФК Шахтер Донецк
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер пропустил вперед в рейтинге коэффициентов УЕФА "Динамо Загреб", который в своем матче Лиги чемпионов сыграл вничью с Монако.

Сейчас у украинского клуба 48 баллов в пятилетнем рейтинге, тогда как у хорватов – 49 баллов.

Напомним, что "горняки" в нынешнем сезоне получили прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов лишь благодаря тому, что оказались самым высоким в рейтинге коэффициентов чемпионом своей страны среди всех, кто не получил прямую путевку в ЛЧ (чемпионы ассоциаций с 11 по 55 место).

Теперь Шахтер занимает третье место в этом импровизированном рейтинге и даже если станет чемпионом Украины, тогда будет вынужден играть в квалификации к турниру. Лидером в таблице коэффициентов является шотландский Рейнджерс, имеющий 55 очков в рейтинге.

У лидеров турнирной таблицы чемпионата Украины - Динамо и Александрии - 23,5 и 4,6 балла соответственно они и близко не претендуют на прямую путевку в случае чемпионства.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Судаков оставил эмоциональное послание после провала Шахтера в матче с Аталантой Судаков оставил эмоциональное послание после провала Шахтера в матче с Аталантой
Шахтер наберет пять очков в основном раунде Лиги чемпионов – суперкомпьютер Opta Шахтер наберет пять очков в основном раунде Лиги чемпионов – суперкомпьютер Opta
Лунин назвал причину поражения Реал в Лиге чемпионов от Лилля Лунин назвал причину поражения Реал в Лиге чемпионов от Лилля
Трубин не играл сухих матчей в Лиге чемпионов почти четыре года – он прервал свою серию Трубин не играл сухих матчей в Лиге чемпионов почти четыре года – он прервал свою серию
Помочь журналистам

Видео

Шахтер без шансов был разгромлен Аталантой в Лиге чемпионов: видео голов и лучших моментов
Шахтер без шансов был разгромлен Аталантой в Лиге чемпионов: видео голов и лучших моментов

Популярное на сайте

Футбол сегодня: Динамо сыграет в Лиге Европы, еврокубковые матчи, полуфинал чемпионата мира
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
УПЛ: Заря победой над Ворсклой закрыла восьмой тур
просмотров
Лига чемпионов: Бенфика уничтожила Атлетико, Лилль огорчил Реал, Ювентус выдал чудо в игре с РБ Лейпциг
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина сыграет в матче за "бронзу" после поражения от Бразилии
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов11:55
Судаков оставил эмоциональное послание после провала Шахтера в матче с Аталантой
Лига Чемпионов11:41
Шахтер наберет пять очков в основном раунде Лиги чемпионов – суперкомпьютер Opta
Лига Чемпионов11:35
Лунин назвал причину поражения Реал в Лиге чемпионов от Лилля
Лига Чемпионов11:21
Трубин не играл сухих матчей в Лиге чемпионов почти четыре года – он прервал свою серию
Европа11:13
Мудрик попал в рейтинг самых переоцененных игроков в истории
Бокс10:40
Хирн назвал виновного в поражении Джошуа от Дюбуа
Лига Европы10:10
Хоффенхайм - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Лига Чемпионов10:05
Шахтер опустился на третье место "претендентов на место в основном раунде Лиги чемпионов"
Другие страны09:55
Огромное полотно: Роналду сфотографировался с фанаткой, которая нарисовала ему картину
Украина09:31
Стартует Суперлига Украины: онлайн-трансляции матчей-открытий
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK