Шахтер опустился на третье место "претендентов на место в основном раунде Лиги чемпионов"

Донецкий Шахтер пропустил вперед в рейтинге коэффициентов УЕФА "Динамо Загреб", который в своем матче Лиги чемпионов сыграл вничью с Монако.

Сейчас у украинского клуба 48 баллов в пятилетнем рейтинге, тогда как у хорватов – 49 баллов.

Напомним, что "горняки" в нынешнем сезоне получили прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов лишь благодаря тому, что оказались самым высоким в рейтинге коэффициентов чемпионом своей страны среди всех, кто не получил прямую путевку в ЛЧ (чемпионы ассоциаций с 11 по 55 место).

Теперь Шахтер занимает третье место в этом импровизированном рейтинге и даже если станет чемпионом Украины, тогда будет вынужден играть в квалификации к турниру. Лидером в таблице коэффициентов является шотландский Рейнджерс, имеющий 55 очков в рейтинге.

У лидеров турнирной таблицы чемпионата Украины - Динамо и Александрии - 23,5 и 4,6 балла соответственно они и близко не претендуют на прямую путевку в случае чемпионства.

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