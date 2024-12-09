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Срна: Шахтер хочет играть для всей Украины и особенно для солдат

Дарио высказался о реалиях "горняков" в условиях военного положения.
Сегодня, 14:34
Дарийо Срна / Getty Images
Дарийо Срна / Getty Images

Спортивный директор донецкого Шахтера Дарио Срна поделился реалиями клуба в условиях войны.

По словам Срны, трагедия помогла «горнякам» сплотиться и стать семьей.

"Один из наших вратарей Денис Твардовский недавно потерял отца на войне. Подобное происходит каждый день в Украине. Никто не знает, что происходит внутри того, кто переживает нечто подобное. Единственное, что мы можем сделать, это держаться вместе и быть сильными.

Я больше не просто спортивный директор, но и психолог. И Шахтер - это уже не просто клуб, а семья".

Хорватский функционер также заверил, что украинский гранд будет пытаться победить Баварию несмотря на очевидность статуса аутсайдера.

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"Конечно, мы хотим выиграть у Баварии. Даже если мы явные аутсайдеры, мы хотим показать, что наша молодая команда может играть в привлекательный, атакующий футбол. Но для нас это еще не все. Наша самая большая цель - гордиться Украиной", - цитирует Дарио Sports Illustrated со ссылкой на Bild.

Напомним, матч Шахтера и Баварии состоится завтра, 10 декабря.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Дарийо Срна

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