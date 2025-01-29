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Игрок Астон Виллы установил рекорд Лиги чемпионов

Морган Роджерс вписал себя в историю еврокубка
Вчера, 23:12
Морган Роджерс / Getty Images
Морган Роджерс / Getty Images

В рамках 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов Астон Вилла встречается с Селтиком.

«Вилланы» очень мощно начали матч, отличившись дважды в течение первых 5 минут. Дважды это сделал Морган Роджерс.

Роджерс вписал себя в историю Лиги чемпионов, став первым, кто оформил дубль в течение стартовых 5 минут матча.

На момент написания новости идет 2-ой тайм. Счет 2:2.

Напомним, на ISPORT есть турнирная таблица основного этапа Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Астон Вилла

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