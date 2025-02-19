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Футбол

ПСЖ "уничтожил" Брест по сумме двух матчей и прошел в 1/8 финала

Французский гранд спокойно справился с соперником.
Вчера, 23:59
ПСЖ / Getty Images
ПСЖ / Getty Images

В рамках 1/16 финала Лиги чемпионов ПСЖ в ответном матче встретился с Брестом.

Столичный коллектив еще в первой встрече обеспечил себе комфортный результат, однако в следующей не остановился, а сыграл еще лучше.

В течение первого тайма ПСЖ забил два мяча усилиями Брэдли Барколя и Хвичи Кварацхелии.

Во второй 45-минутке команда Луиса Энрике отправила в ворота Бреста 5 мячей. Отмечались Витинья, Дезире Дуэ, Нуну Мендеш, Гонсалу Рамуш и Сенни Маюлю.

ПСЖ - Брест 7:0 (10:0 - по сумме двух матчей)

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