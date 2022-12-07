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Флик останется тренером сборной Германии и будет руководить командой на домашнем ЧЕ-2024

Немецкий тренер сохранил свою работу, несмотря на ужасный результат "Бундестим" в Катаре.
Сегодня, 20:51
Ханси Флик / Getty Images
Ханси Флик / Getty Images

После проваленного чемпионата мира в Катаре многие зарубежные СМИ заговорили о потенциальном увольнении Ханси Флика с поста главного тренера сборной Германии.

Однако на собрании Немецкого футбольного союза было принято решение оставить Флика во главе национальной команды, как минимум, до конца домашнего чемпионата Европы 2024 года, сообщает The Athletic.

"Мой тренерский штаб и я с оптимизмом смотрим на чемпионат Европы в нашей стране", — заявил Флик. "Как команда мы можем добиться гораздо большего, чем показали в Катаре. Там мы упустили прекрасную возможность. Мы извлечем из этого уроки".

"Я верю в совместный путь, согласованный сегодня с Берндом Нойендорфом и Аки Ватцке. Мы все хотим, чтобы вся Германия снова собралась за сборной на домашнем чемпионате Европы в 2024 году".

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57-летний тренер сменил Йоахима Лева на посту наставника сборной Германии в августе 2021 года. С того момента немецкая команда провела под его руководством 19 матчей (11 побед, 6 ничьих, 2 поражения).

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